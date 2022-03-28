Саратов, 28 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Саратове с укусами ног госпитализировали в медучреждение подростка. Выявленная в интернете информация об очередном нападении собак проверяется, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Tololo.ru Собаки

Согласно публикации, вечером 25 марта в парке имени Ю. Гагарина, расположенном в Заводском районе Саратова, восемь собак напали на подростка. Пострадавшего с укусами нижних конечностей доставили в больницу.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 19 марта на детской площадке рядом с домом №1 на улице Майской в Саратове бездомная собака напала на 13-летнего мальчика.

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