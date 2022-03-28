Чеди-Хольский район, Тыва, 28 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Тува на переселение жителей из ветхого жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022—2023 годы получит 213,68 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gov.karelia.ru Строительство нового дома

Деньги будут выделены из средств Фонда ЖКХ. Благодаря этому за два года в новые квартиры переедут почти 138 человек.

«На эти средства в этом и следующем году построят в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района 50 жилых помещений общей площадью 2,26 тыс. кв. метров», — добавили в правительстве.