Питтсбург, США, 28 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 28 марта сообщает пресс-служба лиги.

Евгений Малкин

Малкин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу в матче с «Детройтом» (11:2). В текущем сезоне на его счету 32 очка в 30 матчах — 16 голов и 16 передач.

Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который забросил две шайбы в матче с «Аризоной Койотс» (2:1).

Третьей звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Таннер Жанно, на счету которого гол и две голевые передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4).