Париж, 28 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Французская компания «Ашан» намерена остаться в России, решение оправдано «с человеческой точки зрения», сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Группа, к которой принадлежит «Ашан», решила остаться в России, потому что уход был бы немыслим с человеческой точки зрения», — заявил генеральный директор Auchan Retail International Ив Клод.

В компании работает 30 000 человек в Россия.

Генеральный директор Auchan Retail International выступил в защиту сохранения деятельности группы в России, что было «непростым» выбором после обращения президента Украины.

По словам Ив Клода, «Ашан» решил остаться в стране, не смотря на убытки в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению диалога с президентом России Владимиром Путиным.