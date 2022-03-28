Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге лидером по доле проблемных мусорных площадок до сих пор остаётся Кронштадтский район. Об этом свидетельствуют данные карты контейнерных площадок города, опубликованной на сайте Смольного.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

За неделю ситуация в городе не сильно изменилась. Кронштадтский район сохранил своё лидерство даже укрепил его ещё больше. Если на прошлой недели процент проблемных площадок к общему числу составлял там 5,9%, то теперь уже 7,2% (+1,3%).

Следующие позиции принадлежат Невскому и Красносельскому районам, 4,6% (+0,1%) и 3,4% (-1,1%) соответственно. Наименее проблемным является Центральный район — 0,2%.

Жители Петербурга продолжают жаловаться на плохую работу службы регионального мусорного оператора на портале «Наш Санкт-Петербург». Однако количество обращений значительно сократилось. К тому же в компании-операторе готовы оперативно включать адреса в план своей работы.