Кронштадт остался лидером по доле проблемных мусорных площадок в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге лидером по доле проблемных мусорных площадок до сих пор остаётся Кронштадтский район. Об этом свидетельствуют данные карты контейнерных площадок города, опубликованной на сайте Смольного.
За неделю ситуация в городе не сильно изменилась. Кронштадтский район сохранил своё лидерство даже укрепил его ещё больше. Если на прошлой недели процент проблемных площадок к общему числу составлял там 5,9%, то теперь уже 7,2% (+1,3%).
Следующие позиции принадлежат Невскому и Красносельскому районам, 4,6% (+0,1%) и 3,4% (-1,1%) соответственно. Наименее проблемным является Центральный район — 0,2%.
Жители Петербурга продолжают жаловаться на плохую работу службы регионального мусорного оператора на портале «Наш Санкт-Петербург». Однако количество обращений значительно сократилось. К тому же в компании-операторе готовы оперативно включать адреса в план своей работы.