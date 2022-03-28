Майкоп, 28 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Адыгее ураганный ветер 27 марта сорвал кровли нескольких зданий, в том числе учреждений культуры и образования. Так, повреждены крыши у дома культуры в станице Гиагинской. Кровлю школы №2 и дома культуры снесло в станице Келермесской.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

В Майкопе повреждена кровля у здания, где размещено общежитие драматического театра, в котором проживали 36 человек, в том числе 15 детей. Всем пострадавшим предложено временно разместиться в общежитиях Адыгейского республиканского колледжа искусств и государственного университета в Майкопе.

О многочисленных повреждениях кровель частных домов сообщают их владельцы. Кроме того, были повреждены линии электропередачи. Были зафиксированы отключения электроэнергии в населенных пунктах Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского районов.

По данным МЧС, 27 марта в Адыгее порывы ветра достигали 30−32 м/с. В настоящее время идут восстановительные работы, подсчитывается ущерб, нанесенный стихией.

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