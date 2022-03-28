Краснодар, 28 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Финальный этап ежегодных соревнований Кубанского казачьего войска состоялся в Центре спортивных единоборств в Усть-Лабинске Краснодарского края 27 марта, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани провели казачье первенство по армейскому рукопашному бою

На предварительном этапе в состязаниях приняли участие около 600 казаков в возрасте от 18 лет — представителей районных обществ и отделов Кубанского казачьего войска, расположенных в Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии. В финале приняли участие 64 человека, они выступали в восьми весовых категориях.

«Армейский рукопашный бой и военно-прикладные виды спорта стали основой физического воспитания в Кубанском казачьем войске. Казаки всегда защищали Отечество, стояли на страже интересов России, поэтому мы уделяем большое внимание развитию военно-спортивной и допризывной подготовки молодежи. Система армейского рукопашного боя соединила в себе все лучшее из арсенала самых известных единоборств мира», — сказал на торжественной церемонии закрытия первенства заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

По итогам первенства первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Екатеринодарского казачьего отдела, второе заняла сборная Таманского отдела, третьей стала команда Ейского казачьего отдела.