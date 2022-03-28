Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Мука, крупы, макароны и сахар— продукты длительного хранения продолжают пользоваться повышенным спросом у петербургских покупателей, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны

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Глава города указал, что все эти товары производятся на территории страны и из отечественного сырья. Кроме того, он посетил ряд городских предприятий, в том числе Ленинградский комбинат хлебопродуктов, где убедился, что все они работают в штатном режиме, и запасы имеются в достаточном количестве.

«Благодаря совместной работе правительства и торговых сетей увеличенный спрос на товары снижается», — заметил Беглов отметив, что в настоящее время создаются условия для строительства новых производств в городе.

«Это даст новые рабочие места», — подытожил он.