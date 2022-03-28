Пермь, 28 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Пермском крае минфин подготовил предложения о сокращении расходов на 2022 год. Пакет включает инициативу сокращения финансовых средств на содержание чиновников на 10%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сокращение средств на материальное содержание органов государственной власти в объеме порядка 10% от запланированного. Часть расходов по ряду проектов, реализация которых была намечена на 2022 год, планируют перенести 2023−2024 годы. Общий объем финансирования, планируемого к сокращению в 2022 году, составит 6 млрд рублей.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил провести ревизию расходов. «Объем поступлений в бюджет региона в этом году может оказаться ниже, чем мы рассчитывали. Поэтому необходимо провести ревизию расходов региона. В первую очередь это можно сделать за счет объемов средств, предусмотренных на мероприятия, от проведения которых в текущей обстановке мы можем отказаться без ущерба для интересов жителей», — сказал он.