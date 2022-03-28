Цхинвал, 28 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Сильный ветер в Цхинвале сорвал кровлю с жилого дома утром 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

«Сильный ветер сорвал крышу многоквартирного дома на окраине Цхинвала по улице Гафеза, 13», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, обломки кровли завалили три автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.

Стоит отметить, что март стал аномально холодным и снежным для Южной Осетии. Потепление, согласно прогнозу синоптиков, должно начаться в республике с 29 марта.