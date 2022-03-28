Уфа, 28 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Башкирии в январе-феврале 2022 года составил 112,4% в сравнении к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 28 марта сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

40.мвд.рф Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

Хабиров отметил, что в среднем по России этот показатель составляет 107,5%.

«Хорошая динамика у нас в сырьевом секторе (+42,5%) и обрабатывающих производствах (+10,5%)», — отметил он.

Глава региона пояснил, что в Башкирии увеличилось производство металлических изделий, лекарств, электрического оборудования, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, автотранспортных средств, машин и оборудования, пищевых продуктов, бумаги.

Он также сообщил, что в регионе фиксируют рост в обработке древесины, в ремонте, монтаже машин и оборудования, сфере металлурги.

«Наша задача, несмотря на сложившиеся непростые условия, — сохранить эти темпы. А в ряде отраслей — постараемся их увеличить. Двигаемся дальше», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по производству труб.