Париж, 28 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В пригородах Парижа произошли крупные беспорядки. Причиной стала смерть 32-летнего жителя коммуны Севран, который был застрелен полицией. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

Chris Huggins Беспорядки

Так, беспорядки возникли в ночь 26 на 27 марта в Сен-Сен-Дени. Неизвестные поджигали автомобили и мусорные баки, совершали атаки на полицейских. По обвинению в совершении актов насилия были задержаны и помещены под стражу десять человек. Среди стражей порядка нет пострадавших.

Беспорядки продолжились и в ночь на 28 марта. В соседней коммуне Ольне-су-Буа разбили витрину почтового отделения, забрасывали полицейских фаерами и, согласно размещенным в социальных сетях фото, повредили один патрульный автомобиль, пишет ТАСС. Неизвестные угнали рейсовый автобус компании Transdev и подожгли его.

Напомним, 32-летний мужчина, подозреваемый в угоне фургона, был застрелен после того, как полицейские попытались остановить автомобиль, которым он управлял. Мужчине была оказана первая помощь, его доставали в больницу на вертолёте, но спасти его медикам не удалось.