Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. «Энканто» от Disney стал «Лучшим анимационным фильмом» по версии премии «Оскар». Прямую трансляцию церемонии 28 марта вёл телеканал ABC.

Кадр из мультфильма «Энканто» Мирабель Мадригаль, главная героиня мультфильма «Энканто»

Режиссёрами «Энканто» выступили Байрон Говард и Джаред Буш, сценаристом — Чариз Кастро Смит. Продюсерами мультфильма были Кларк Спенсер и Иветт Мерино, а автором песен и соавтором сюжета — Лин-Мануэль Миранда. В номинации также были представлены датский мультфильм «Побег», «Лука» от студии Pixar, «Митчеллы против машин» от Sony Pictures Animation и «Райя и последний дракон» компании Disney.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Энканто» получил награду BAFTA как лучший анимационный фильм 2021 года. Церемония состоялась в ночь на 14 марта 2022 года.