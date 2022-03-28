Хельсинки, 28 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Финляндии общественные настроения о членстве страны в НАТО в последние недели резко колебались — как и в Швеции. Но в Хельсинки все же могут принять решение подать заявку на вступление в альянс, даже если Стокгольм не пойдет на такой шаг. Такова оценка финского исследователя профессора Европейского университета во Флоренции Тейи Тииликайнен, которая поделилась своим мнением 27 марта в эфире шведского телеканала SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

После начала Россией специальной операции на территории Украины первые социологические опросы в Финляндии зафиксировали, что большинство граждан выступают за то, чтобы их страна вошла в состав НАТО.

«Я думаю, что [события на территории Украине] сильно повлияли как на мышление, так и на всю политику безопасности Финляндии», — отметила Тииликайнен.

В настоящее время правительство Финляндии тщательно оценивает ситуацию с политикой безопасности и представит в парламент окончательных доклад, призванный заложить основу для обсуждения вопроса о членстве в НАТО.

«Процесс завершится этой весной», — сказала Тииликайнен.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.