Казань, 28 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В столице Татарии с декабря 2021 года по март 2022 года выпало 176 мм осадков, что выше нормы на 78%. По состоянию на 28 марта с улиц города вывезено 1150 тыс. тонн снега, или около 225 тыс. самосвалов, сообщает мэрия.

Администрация города Казани Субботник в Казани

С начала зимы в Казани использовали 65 тыс. тонн противогололедных материалов, на уборку улично-дорожной сети в среднем выходило 725 единиц спецтехники. Прошедшей зимой в тестовом режиме работала единая система мониторинга и контроля, координирующая работу уборочной техники. Выявленные недостатки намерены устранить к началу следующего сезона.

С 1 апреля по 31 мая в Казани проведут двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. На 23 апреля при благоприятных погодных условиях запланирован общегородской субботник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области месячник по благоустройству пройдет с 1 по 29 апреля.

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