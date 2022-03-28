Стокгольм, 28 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Похоже, что в преддверии приближающихся парламентских выборов в Швеции к противостоянию между правым и левым блоком добавился еще один пункт, а именно вступление или невступление Швеции в НАТО. В ходе дебатов поздним вечером 27 марта свою позицию представила лидер «Левых» Нуши Дадгостар, передает телеканал SVT.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Мое мнение заключается в том, что нам в Швеции будет намного безопаснее, если мы в военном отношении останемся внеблоковыми. Однако я обеспокоена: есть ли вообще у нас широкий консенсус на этот счет», — сказала лидер партии.

По ее словам, левые и правые партии должны отбросить разногласия по вопросу безопасности Швеции и объединить усилия.

«Нечасто соглашаюсь с Карлом Бильдтом (бывший премьер-министр Швеции от «Умеренных» — прим. ИА REGNUM), но в этом вопросе согласна с ним. Да, у нас есть левые и правые силы, но защитники Швеции — это все мы шведы, все мы вместе взятые», — сказала лидер партии.