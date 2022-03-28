Воронеж, 28 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. По факту автоаварии в Аннинском районе Воронежской области, в которой погибла женщина неё двое детей, следственными органами региона 27 марта возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

ДТП

Предварительно установлено, что днём 27 марта на автодороге «Анна — Бобров» водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Гранта». На месте погибли 44-летняя женщина-водитель неё двое детей, сын 10 лет и 15-летняя дочь. Водитель иномарки и его двое пассажиров госпитализированы.

«После выписки водителя из больницы будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнили в СК.

Следователем в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.