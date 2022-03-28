Ханты-Мансийск, 28 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Югре второй мост через Обь под Сургутом планируют сдать на год позже — в 2026 году. Об этом заявил ТАСС директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

Admhmao.ru Строительство второго моста через Обь в Сургуте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства второго моста через Обь в Сургуте в октябре 2021 года. Согласно «дорожной карте», строительство мостового перехода должно было начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м. Затем сроки сдачи перенесли на год позже.

Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина моста через реку Обь — 1,758 км. Будущий мост построят на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также Сургута.