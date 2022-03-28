Стокгольм, 28 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. За последние недели правительство Швеции столкнулось с сильным натиском правой оппозиции на фоне разговоров о начале дискуссий по вопросу вступлению страны в НАТО. И уже поздним вечером 27 марта министр обороны Швеции Петер Хультквист, кажется, дрогнул, заявив в прямом эфире телеканала SVT, что правительство готово начать такие консультации с оппозицией.

Government.se Петер Хультквист

«Значит, политика правительства сейчас заключается в том, что мы занимаем внеблоковую позицию в военном отношении. Но давайте так: без того, что мы загоним себя в угол и будет нагнетать поляризацию, нам много нужно по этому поводу обсудить», — заявил Хультквист.

Таким образом, объясняют журналисты, Хультквист повторил мантру — Швеция нейтральна, — но тут же признал, что переговоров с оппозицией по вопросу потенциального вступления северной страны в НАТО избегать уже невозможно.