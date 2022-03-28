Стокгольм, 28 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В ночь на 28 марта на телеканале SVT в Швеции состоялись дебаты, главной темой которых стало возможное вступление страны в НАТО. О том, что сказал лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»), позднее рассказали журналисты телеканала в своем репортаже.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Так, Кристерссон четко и ясно повторил то, что было сказано им ранее — в случае победы правых сил на парламентских выборах в сентябре и, следовательно, формирования правого правительства в Швеции страна подаст заявку на членство в НАТО.

«Для меня непостижимо, почему Социал-демократы, Зеленые и Левые обладают каким-то правом вето в этом вопросе», — заявил Кристерссон.

Ранее в шведской политике существовало железное правило — политика безопасности вырабатывается в условиях широкого консенсуса между оппозицией и правительством. Но Кристерссон ставит разумный вопрос: если в риксдаге сформировано или сформируется парламентское большинство за вступление Швеции в НАТО, то почему правое правительство будет придерживаться этого правила и игнорировать волю большинства.

В этом лидера оппозиции поддерживают его партнеры по коалиции «Христианские демократы».