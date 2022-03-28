Томск, 28 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Томскую область включили в число российских регионов, где будут проводить эксперимент по внедрению беспилотной авиации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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По словам губернатора Сергея Жвачкина, потенциал беспилотных технологий колоссальный.

«Мы благодарны Правительству, что стали пилотным регионом страны по системному развитию беспилотных сервисов. Это результат огромной работы, которую мы вели более трех лет, реализуя федеральный проект «Тайга», — отметил он.

Согласно постановлению, оператором опытного района назначен «Региональный оператор «Беспилотные системы». Эксплуатантами станут компании «СибАэроКрафт», «Аэромакс», «Тайбер», «Плаз», «Технологии автоматизации и программирования» и другие.