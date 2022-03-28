Стокгольм, 28 марта 2022, 17:19 — REGNUM С 2016 по 2020 годы в Швеции наиболее тяжелым формам родов подверглись более 13 тысяч женщин. Проблема заключается в том, что не во всех муниципалитетах страны, а именно местные власти отвечают за локальную систему здравоохранения, созданы безопасные условия для деторождения. Об этом 28 марта сообщил телеканал SVT.

Швеция
Швеция

Но насколько велик риск тяжелых родов, зависит от того, в каком регионе живет женщина. Самые большие проблемы наблюдались у властей Стокгольма и Седерманланда. В этих регионах в два раза больше рожениц столкнулись с проблемами, чем, например, в Евлеборге.

Подчеркивается, что здоровье мам и будущих малышей полностью зависят от медицинского персонала в каждом конкретном регионе и от ресурсов медиков. Где финансовые возможности больниц находятся на должном уровне — будущих мам предупреждают сразу о степени риска при родовспоможении и чаще диагностируют заболевания у плода.