Стокгольм, , 17:19 — REGNUM С 2016 по 2020 годы в Швеции наиболее тяжелым формам родов подверглись более 13 тысяч женщин. Проблема заключается в том, что не во всех муниципалитетах страны, а именно местные власти отвечают за локальную систему здравоохранения, созданы безопасные условия для деторождения. Об этом 28 марта сообщил телеканал SVT.

Швеция

Но насколько велик риск тяжелых родов, зависит от того, в каком регионе живет женщина. Самые большие проблемы наблюдались у властей Стокгольма и Седерманланда. В этих регионах в два раза больше рожениц столкнулись с проблемами, чем, например, в Евлеборге.

Подчеркивается, что здоровье мам и будущих малышей полностью зависят от медицинского персонала в каждом конкретном регионе и от ресурсов медиков. Где финансовые возможности больниц находятся на должном уровне — будущих мам предупреждают сразу о степени риска при родовспоможении и чаще диагностируют заболевания у плода.