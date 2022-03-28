Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM Киноакадемия США из-за инцидента с актером Уиллом Смитом, ударившим неуместно пошутившего над его женой в ходе церемонии вручения премии «Оскар» комика Криса Рока, заявила, что она против любой формы насилия. Об этом 28 марта говорится в сообщении киноакадемии на ее официальной странице в соцсети Twitter.

Премия «Оскар» Trkterra.ru

«Академия не приемлет насилия в любой форме», — указывается в заявлении.

Напомним, ранее Уилл Смит в ходе 94-й церемонии вручения «Оскара» после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке его супруги Джейды Пинкетт-Смит, ранее сообщившей о проблеме выпадения волос и пришедшей на мероприятие с обритой головой, вышел на сцену и ударил комика по лицу.

Как сообщало ИА REGNUM, стало известно, что комик Крис Рок не стал писать заявление в полицию на американского актера Уилла Смита.