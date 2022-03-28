Иерусалим, 28 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Службы безопасности Израиля должны быстро адаптироваться к новой угрозе после двух терактов, совершённых за последние дни террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом израильский премьер-министр Нафтали Беннет написал 28 марта в своём микроблоге.

(сс) Omer Simkha Полиция Израиля

Глава правительства призвал граждан к бдительности. Вторая атака террористов, совершённая 27 марта в Хадере, требует от сил безопасности «быстрой адаптации к новой угрозе», подчеркнул он.

«Вместе мы сможем победить и этого врага», — заверил Беннет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате атаки с использованием огнестрельного оружия в Хадере были убиты два бойца пограничной полиции. Ещё 12 человек получили ранения. Полиция ликвидировала двоих террористов. По сообщениям СМИ, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, 22 марта, вооружённый ножом сторонник исламистов напал на людей в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Погибли четыре человека.

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