Донецк, 28 марта 2022, 09:45 — REGNUM На Украине у боевиков ВСУ заканчиваются боеприпасы, в связи с чем многие складывают оружие, заявил 28 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Украинские боевики, которые складывают оружие, признаются в том, что у них закончились боеприпасы и поэтому они сдались, добавил он.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
ИА REGNUM напоминает, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что силы Донецкой Народной Республики выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя. Сейчас группировка националистов заблокирована на территории завода «Азовсталь».