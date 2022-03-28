Суд обязал ярославское «ПАТП-1» вернуть тринадцать лизинговых автобусов
Ярославль, 28 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле суд обязал «ПАТП-1» вернуть тринадцать взятых в лизинг автобусов. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Дела о возврате десяти машин «Газель Некст» и трёх «Лиазов» рассматривались в марте 2022 года в арбитражном суде Ярославской области, после того, как было сообщено о том, что между транспортным предприятием и «Транспортной лизинговой компанией» заключено мировое соглашение.
Всего, с учётом неустойки, «ПАТП-1» должна выплатить 2,9 миллиона рублей за «Газели» и 3,5 миллиона рублей за «Лиазы». Пока решения в законную силу не вступили.
Стоит отметить, что и раньше суды неоднократно выносили решения об изъятии лизингового транспорта у компании, однако до реального возврата техники дело ни разу не доходило.