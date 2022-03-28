Ярославль, 28 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле суд обязал «ПАТП-1» вернуть тринадцать взятых в лизинг автобусов. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Serko Автобус ЛиАЗ

Дела о возврате десяти машин «Газель Некст» и трёх «Лиазов» рассматривались в марте 2022 года в арбитражном суде Ярославской области, после того, как было сообщено о том, что между транспортным предприятием и «Транспортной лизинговой компанией» заключено мировое соглашение.

«Ответчик своевременно оплату не производил: на момент обращения с иском в суд ответчиком не были оплачены часть 20-го, 21, 22 лизинговые платежи. На момент вынесения решения ответчиком не оплачены частично 23, и полностью не оплачены 24−27 лизинговые платежи. Задолженность составляет 2 582 688, 79 руб. Общая сумма неустойки определена истцом в 400 166, 29 руб. за период с 25 июня 2020 по 28 февраля 2022. Размер неустойки ответчиком не оспорен», — разъясняется в решении суда о возврате взятых в лизинг «Газелей».

Всего, с учётом неустойки, «ПАТП-1» должна выплатить 2,9 миллиона рублей за «Газели» и 3,5 миллиона рублей за «Лиазы». Пока решения в законную силу не вступили.

Стоит отметить, что и раньше суды неоднократно выносили решения об изъятии лизингового транспорта у компании, однако до реального возврата техники дело ни разу не доходило.