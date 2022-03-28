Торонто, Канада, , 09:42 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» (сс) mark6mauno

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил одну шайбу. Также отличились Морган Райлли, Джон Таварес, оформивший дубль, и Остон Мэттьюс.

В составе «Флориды» точными бросками отметились защитник Брэндон Монтур и форвард Райан Ломберг

На сегодняшний день «Торонто» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 87 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 94 очками.

Читайте также: Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Колорадо»