Уфа, , 09:42 — REGNUM Карантин по бешенству животных установлен в деревне Башкирии. Соответствующий указ главы республики опубликован 28 марта на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Бешенство

Сообщается, что ограничительные мероприятия вводятся с 24 марта в деревне Новочукурово Аксаитовского сельсовета Татышлинского района.

Отмечается, что на этой территории временно запретили ввозить и вывозить восприимчивых животных, проводить ярмарки и выставки, ввели и другие ограничения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что карантин по бешенству животных установлен с 8 февраля в селе Кутерем Калтасинского района Башкирии.