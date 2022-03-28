Донецк, , 09:40 — REGNUM Украинские войска снизили интенсивность обстрелов. Об этом 28 марта сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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По словам Басурина, снарядов на территорию республики прилетает меньше. Из этого следует вывод, что боеприпасы у украинских военных заканчиваются, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в ДНР были ранены в результате обстрелов украинских войск 58 человек.