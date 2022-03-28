Саратов, , 09:42 — REGNUM С 28 марта на должность советника губернатора Саратовской области назначен Анатолий Строков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валерий Радаев.

Кадровые назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

На Строкова также возлагается исполнение обязанностей заместителя председателя правительства Саратовской области. Новый советник будет курировать сферы ЖКХ и строительства, дорожного хозяйства и транспорта, безопасности жизнедеятельности и другие направления.

Строков ранее занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии.

«Следующую рабочую неделю начинаю в должности заместителя председателя правительства Саратовской области. Спасибо всем, с кем удалось поработать вместе, был очень рад! Надеюсь, будем продолжать и дальше работать, общаться и дружить. Ни с кем не прощаюсь!» — написал Строков 25 марта на своей странице «ВКонтакте».

ИА REGNUM напоминает, в конце октября 2021 года и. о. главы департамента Орловской области назначили Станислава Шувалова. До этого он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

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