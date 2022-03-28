Саратов, 28 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. С 28 марта на должность советника губернатора Саратовской области назначен Анатолий Строков. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Валерий Радаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

На Строкова также возлагается исполнение обязанностей заместителя председателя правительства Саратовской области. Новый советник будет курировать сферы ЖКХ и строительства, дорожного хозяйства и транспорта, безопасности жизнедеятельности и другие направления.

Строков ранее занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии.

«Следующую рабочую неделю начинаю в должности заместителя председателя правительства Саратовской области. Спасибо всем, с кем удалось поработать вместе, был очень рад! Надеюсь, будем продолжать и дальше работать, общаться и дружить. Ни с кем не прощаюсь!» — написал Строков 25 марта на своей странице «ВКонтакте».

ИА REGNUM напоминает, в конце октября 2021 года и. о. главы департамента Орловской области назначили Станислава Шувалова. До этого он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области.

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