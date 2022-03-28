Москва, 28 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В парках Москвы 9 апреля стартует проект по очистке территорий «Культурный плоггинг». Это массовые забеги в парках и усадьбах, совмещенные со сбором мусора, сообщается на портале мэра столицы.

Hans Мусор

Участники плоггингов-забегов преодолевают свой маршрут, не соревнуясь в скорости, по пути собирая бутылки, банки, бумагу, целлофановые пакеты и другой мусор. Плоггинг-марафоны будут проводить до октября.

В 2022 году плоггинг-забеги по сбору мусора пройдут как в парках Москва, так и в загородных парках, усадьбах и в музеях-заповедниках, например, «Царицыно», «Кусково», «Архангельское» и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году парки Москвы организовали первый плоггинг-забег по очистке территорий 10 апреля.

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