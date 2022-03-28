Пермь, 28 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Перми во дворе жилого дома под асфальт провалился мусоровоз. Фотография, на которой запечатлено ДТП, опубликована в соцсети.

Tiia Monto Мусоровоз

Инцидент произошел на ул. Торговой. Из-за провала грунта грузовик ушёл под асфальт. Водитель не пострадал. Он успел покинуть машину.

Стоит отметить, ширина ямы составила четыре на четыре метра. Глубина провала — также четыре метра. Опасное место огородили сигнальной летной. В настоящее время спецмашину вызволили из ямы.