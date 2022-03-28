Токио, , 09:38 — REGNUM Прогноз объема производства смартфонов iPhone SE, а также наушников AirPods из-за ситуации на Украине и введения антироссийских санкций на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса, снизила корпорация из США Apple. Об этом 28 марта сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

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По данным последних, Apple намеревается сократить выпуск смартфонов iPhone SE примерно на 20% (2−3 млн) в сравнении с начальным планом, а также производство AirPods будет сокращено, как ожидается, на 10 млн штук.

Также указывается, что санкции стран Запада против России способствовали нарушению цепочек поставок и негативным образом отразились на спросе на электронику. При этом отмечается, что уже имеющийся на рынке дефицит полупроводников, вероятно, также увеличится.

Кроме того, уточняется, что еще одним из факторов плана по сокращению производства стало намерение Apple уменьшить запасы готовой продукции, которые накопились на складах корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новое предприятие по глубокой переработке мяса построят в Еврейской автономии к осени 2022 года.