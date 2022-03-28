Краснодар, 28 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Электроснабжение потребителей по основной сети в Краснодарском крае и в Адыгее восстановлено, сообщили утром 28 марта в Минэнерго России.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

«Энергетики в Краснодарском крае и Республике Адыгея восстановили электроснабжение потребителей по основной сети после отключений из-за непогоды, продолжается подключение по 119 индивидуальным заявкам», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта сильный ветер обесточил более 97 тысяч жителей на Кубани и в Адыгее. По данным «Россети Кубань», скорость шквалистого ветра достигала 26−33 м/с. На территории региона работает более 100 бригад энергетиков.