Симферополь, 28 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Причиной пробоины в сухогрузе «Омский 205» в Черном море стал сильный удар волны, сообщил 28 марта пресс-секретарь Росморречфлота АлексейКравченко.

Корабли на волнах при закате. Иван Айвазовский. 1850

«Причина случившегося — сильный удар волны», — сказал он РИА Новости.

По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 28 мартароссийский сухогруз «Омский 205» в акватории Чёрного моря, недалеко от города Керчь в Крыму, подал сигнал бедствия. Судно получило пробоину, на борту находились 12 человек экипажа.