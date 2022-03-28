Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга утром в понедельник, 28 марта, были неприятно удивлены выпавшим за ночь снегом. Корреспондент ИА REGNUM узнал о впечатлениях петербуржцев от мощного снегопада в конце марта

Дарья Драй ИА REGNUM Машины в снегу

Ранее очистившиеся от снега улицы и тротуары города вновь оказались заснеженными. В Петербурге всю ночь шёл снегопад, который повлиял на планы как местных жителей, так и коммунальщиков. Дорожные службы ранее уже перешли к уборке города от накопившейся за зиму пыли и грязи, а сады и скверы закрылись на просушку. О чувствах местных жителей говорят их комментарии в соцсетях.

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«Даже муринских новостроек не видно в снежной пелене. Город засыпан снегом. Ни весенних ручьев, ни птичьего шума… Вот такая весенняя зимнесть в конце марта!» — написала Виктория Б.

Поскольку выпадение осадков сопровождается ветром и низкой температурой, это вызывает у жителей негативные впечатления от происходящего.

«Да уж, а я только обрадовался, что всё почти растаяло, а тут на тебе, опять снегом занесло», — печалится Ярослав О.

Остальные сетовали на то, что погодные условия внесли коррективы в их планы. Многие петербуржцы уже сменили зимний наряд на что-то полегче, а также переобулись. И не только в отношении собственной обуви.

«Только хотел готовить 2-х колесного коня к поездкам. Но увы, на улице метёт, выпал снег и — 4°С», — пишет Владислав А.

Петербуржцы также не ожидают, что вновь выпавший снег будет убран в ближайшее время, так как город долго время не мог убрать последствия снегопадов на протяжении всей зимы. Ирина С. также поделилась своими впечатлениями: «Я только обрадовалась, что больше лопатой махать не надо, и вот вам, ну спасибо зимушка-зима».

Стоит отметить, что выпадение осадков в виде снега ожидается в городе еще и во вторник, 29 марта. При этом жители Петербурга столкнутся со снижением температуры.