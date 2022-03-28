Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Последняя рабочая неделя марта в Санкт-Петербурге началась с восьмибалльных пробок. Весенний североатлантический циклон «Илона» засыпал город снегом, фактически вернув его в зиму, передает 28 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дорожные пробки из-за непогоды в Петербурге. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Снегопад и гололедица, которые вернулись в Северную столицу после нескольких недель оттепели и сухой погоды, сказались на дорожной обстановке в городе. С раннего утра петербургские автомобилисты вынуждены добираться до своих рабочих мест и учебы через многочисленные заторы из-за ДТП.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», многочисленные аварии произошли на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Петербурга, а также в восточной части города.

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