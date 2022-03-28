Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM Казачья семья из станицы Ольгинской (Аксайский район Ростовской области) обратилась к поисковикам с просьбой о помощи. Много лет родные ищут могилу Семёна Илларионовича Савченкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики продолжают поиск освободителей Vk.com/mius_front

«Ищут место захоронения сержанта 7-го гвардейского механизированного корпуса, получившего тяжёлое ранение в мае 1945 в ходе уличных боёв за Франкфурт-на-Одере. По свидетельству земляков-однополчан, Семён Савченков умер от ранения в голову в медсанбате», — уточнили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Ежегодно с портретом своего героя родные сержанта Савченкова участвуют в «Бессмертном полку».