Донецк, , 09:33 — REGNUM За последние сутки в Донецкой Народной Республике были ранены 58 мирных жителей. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию республиканского минздрава.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки в ДНР в результате обстрелов украинских войск были ранены 58 человек, в том числе 56 — на освобождённых территориях республики. Уточняется, что в статистику попали происшествия с 9:00 27 марта по 9:00 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в пункт оказание помощи населению «Безыменное» из Мариуполя эвакуировали 681 человека.