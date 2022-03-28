28 марта 2022 | Время чтения 4 мин

В конечном счёте, несмотря на все разговоры об упадке Америки и постамериканской эпохе, через восемь десятилетий после того, как замолчали пушки после Второй мировой войны, мир по-прежнему смотрит на Америку как на последнюю линию обороны.

Максим Исаев, , 11:07 — REGNUM Президент США Джо Байден, посетивший Польшу с официальным визитом, заявил 26 марта, что его российский коллега Владимир Путин «не может оставаться у власти». Так далеко в призывах к смене власти в России нынешний глава Белого дома еще заходил, а его заявления отражают значительные изменения в курсе Вашингтона по отношению к Москве.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американский лидер подчеркнул, что нынешний кризис на Украине является борьбой «автократии и демократии», тогда как специальная операция — продолжение того противостояния, которое продолжается между Россией и Западом на протяжении многих десятилетий, пишет Ахмед Чарай в статье, вышедшей 27 марта в The National Interest.

Основную роль в этой конфронтации играли США. Так, администрация Байдена ввела против России целый спектр экономических санкций, в том числе запрещающих импорт российских нефти, газа и угля. С января 2021 года Вашингтон предоставил Украине, этой бывшей советской республике $1,2 млрд в виде помощи, тогда как Конгресс недавно одобрил еще один пакет помощи Киеву, который включает в себя дополнительную помощь. Пентагон также — чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений — развернул дополнительно 7 тыс. военнослужащих в Европе.

Страны ЕС продемонстрировали удивительную стойкость на фоне действий России: в течение недели ФРГ превратилась из слабого звена санитарного кордона НАТО против России в стержень блока. Во время правления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Германия хронически выделяла на свою оборону меньше, нежели того требовали договоренности Североатлантического альянса. Энергетический же рынок Европы впал в глубокую зависимость от поставок энергоносителей из России.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

После же начала специальной операции новый канцлер Германии Олаф Шольц стал вместе с США подталкивать ЕС к введению масштабных санкций против России, а также пообещал увеличить военный бюджет Германии до €100 млрд. Швеция и Финляндия, которые на протяжении долгого времени сохраняли дистанцию с НАТО, уже официально заявили о возможности вступления в альянс. К санкционному давлению на РФ присоединилась даже вечно нейтральная Швейцария.

Даже Китай, который еще в феврале объявил о том, что между Москвой и Пекином дружба, у которой нет пределов, что между ними нет запретных тем сотрудничества, теперь же принял нейтральный тон, призвав к максимальной сдержанности. У Пекина есть много причин для осторожности: карательный натиск западных санкций, направленных против России, породил среди китайских фирм широко распространенные опасения, что они окажутся втянутыми в ту же архитектуру санкций, которая «уничтожила российскую экономику».

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Одной из самых сильных сторон США является их способность создавать и координировать коалицию союзников-единомышленников. Возможно, никогда еще это лидерство не было столь важным. Чтобы создать прочную коалицию для сдерживания России, Вашингтону придется убедить традиционных союзников в том, что, несмотря на вывод войск из Афганистана, Америка по-прежнему глубоко привержена их безопасности и сохранению международных норм. Сегодня в ЕС такой посыл услышат те, кто готов слушать.

На Ближнем Востоке, среди традиционных союзников Вашингтона, администрации, скорее всего, придется труднее. На общественном уровне в арабском мире многие недовольны «империализмом» России, который варьируется от его военного вмешательства в Сирии до постоянно углубляющихся отношений в сфере безопасности и экономических отношений с Египтом, Саудовской Аравией и другими странами.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Kremlin.ru

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Однако на политическом уровне опасения по поводу приверженности Америки ключевым ближневосточным союзникам — ощущение безразличия к интересам их национальной безопасности — побудили ряд арабских держав развивать собственные отношения с Москвой. Частично такие отношения культивировались как средство обезопасить себя от опасности ухода США, а частично из-за разочарования в том, что Вашингтон культивирует собственных региональных и внутренних соперников. Для вовлечения этих союзников в такую коалицию нужно будет честно выслушать их опасения, что может иметь большое значение для поддержки новой стратегии сдерживания Америки.

В конечном счёте, несмотря на все разговоры об упадке Америки и постамериканской эпохе, через восемь десятилетий после того, как замолчали пушки после Второй мировой войны, мир по-прежнему смотрит на Америку как на последнюю линию обороны. Американцам нужно только сохранить веру в себя и протянуть руку своим многочисленным друзьям и союзникам по всему миру. Они обнаружат, что США готовы им помочь.