Москва, 28 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Правительство России может уже в мае принять постановление о проведении эксперимента по созданию репозитория (хранилища данных) программных продуктов с открытым кодом (Open Source) в РФ. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе министерства.

Компьютерная программа

В ведомстве уточнили, что на сегодня проект документа находится на доработке, а его очередное обсуждение с рабочей группой «Открытое программное обеспечение и микроэлектроника» планируется в апреле.

«Рассчитываем, что в мае постановление будет принято, после этого сможем запустить сам эксперимент», — уточнил в беседе с ТАСС представитель пресс-службы министерства.

Напомним, проект постановления о проведении эксперимента по созданию репозитория программных продуктов с открытым кодом в России был опубликован Минцифры РФ 10 февраля 2022 года. Реализовать эксперимент планируется с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года.

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