Краснодар, , 09:31 — REGNUM Кровли зданий двух школ повреждены из-за сильного ветра в Краснодарском крае 27 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

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Так, в Кавказском районе в поселке им. Максима Горького порывом ветра сорвало кровлю с крыши школы №8. По данным администрации района, протечек не выявлено, устранить последствия намерены в ближайшее время.

Кроме того, 27 марта частично сорвало кровлю на переходной галерее СОШ №33 станицы Архангельской Тихорецкого района. Площадь повреждения составила 180 квадратных метров. Восстановительные работы также планируется начать в ближайшее время.

Отметим, в настоящее время школьники находятся на плановых весенних каникул, которые продлятся ещё неделю — до 3 апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 марта, на Кубани и в Республике Адыгея сильный ветер оставил без электроснабжения почти 100 тысяч человек.