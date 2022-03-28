Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM 53-летний житель Ростова-на-Дону в надежду получить прибыль перечислил лжеброкеру 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 марта.

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Заявитель сообщил, что ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил мужчине якобы выгодно вложить сбережения в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций на биржевых площадках. Когда потерпевший последовал инструкции мошенника, ему пришло сообщение якобы об оформлении брокерского счёта и списании 2 млн рублей.

Проводится расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере.