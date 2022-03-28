Москва, , 09:44 — REGNUM Вертолёты армейской авиации выполняют различные задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщает 28 марта Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Вертолет Ка-52 Vitaly V. Kuzmin

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Так, подразделения материально-технического обеспечения (МТО) российских войск совершают марши к передовым позициям в Черниговской области Украины. В колонне следуют топливозаправщики, тяжёлая инженерная техника, танки, грузовики с продовольствием. Вертолёты, беспилотники, разведывательные подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» обеспечивают разведку и безопасность.

«На вертолёте установлен бортовой комплекс «оборона», который уводит ракеты в стороны, установлены тепловые ловушки. Выполняем полёты на предельно малых высотах, чтобы уменьшить время нахождения в зоне поражения противника», — рассказал командир вертолёта по имени Константин.

По его словам, транспортно-штурмовой вертолёт может дать существенный отпор, оказать огневую поддержку. Кроме того, вертолёты сопровождают гуманитарные грузы, направленные людям на освобождённых от националистов территориях.

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