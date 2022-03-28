Донецк, , 09:27 — REGNUM За последние сутки в пункт оказания помощи населению (ПОПН) «Безыменное» в Азовском районе ДНР из Мариуполя эвакуирован 681 человек. Об этом 28 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пункт в Безыменном развёрнут силами МЧС ДНР. С 5 марта он принял 7786 человек. За последние сутки — 681 человека, в том числе 142 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё около 460 жителей Донбасса прибыли поездом в Пензу 27 марта.