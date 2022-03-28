Биробиджан, 28 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Новое предприятие по глубокой переработке мяса построят в Еврейской автономии к осени 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 марта в пресс-службе правительства региона.

Avito.ru Мясо

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Благодаря запуску этого производства, как ожидается, количество выпускаемого товара будет настолько большим, что его можно будет экспортировать. Запустить предприятие поможет грант, полученный предпринимателем Альбертом Ивакиным.

«При запуске мясоперерабатывающего комплекса мы расширим линейку нашей продукции, именно качественной продукции той которой ещё нет или, скажем, она не доработана. То есть, самая главная задача заполнить полностью наш рынок и остатки будут ориентированы поставками на Китай», — отметил Альберт Ивакин в интервью ГТРК «Бира».

Как сообщало ИА REGNUM, заботу о наличии мясной продукции на продовольственном рынке Якутии проявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он распорядился снизить административные барьеры для производителей мяса в республике.