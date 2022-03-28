Чебоксары, 28 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Чувашии в аптеках нет очередей, они работают в обычном режиме. Запас рецептурных препаратов имеется «ориентировочно на полгода». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе ОНФ по итогам проведения контрольной закупки в государственных и частных аптечных сетях.

Onf.ru «Аптечный» рейд членов чувашского регионального штаба ОНФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Для контрольной закупки был выбран один из препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. «Фронтовики» отмечают, что аптеки работали «в обычном режиме, никаких очередей не было», «контрольный» медикамент был в каждой из проверенных аптек, «причём по одной и той же цене».

В ГУП «Фармация» членам регионального штаба ОНФ заявили, что запас рецептурных препаратов имеется «ориентировочно на полгода». Представитель одной из частной аптек отсутствие ряда лекарств связала с «временным ажиотажным спросом», заверив, что поставки идут ежедневно.

«Стихийный ажиотаж искусственно подогревается публикациями в социальных сетях, побуждающими людей закупаться тем или иным товаром. И если закупку впрок продуктов ещё как-то можно объяснить, то с лекарствами это не работает. Некоторые средства вызывают привыкание и спустя время их придётся менять, а те, что уже куплены, — выбрасывать», — отмечает член регионального штаба, врач высшей категории Елена Гурьева.

Она призвала не делать «из домашней аптечки фармацевтический склад», напомнив, что у препаратов — ограниченный срок годности и есть требования в части условий хранения.

В ОНФ заявляют, что ажиотажный спрос падает, а производители стали наращивать мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Чувашии заявляли, что ситуация с поставками лекарств в республику остаётся стабильной, перебои «имеются лишь по единичным наименованиям препаратов, что связанно с логистическими проблемами, которые устраняются поставщиками». Всего в республике работают 72 пункта отпуска лекарств государственной аптечной сети.