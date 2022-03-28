Ханты-Мансийск, 28 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава города Покачи (ХМАО) Владимир Степура подал в отставку. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Dumapokachi.ru Владимир Степура

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кадровое решение.

Отмечается, что Владимир Степура дважды избирался главой Покачей и возглавлял город с 2015 года. Ранее он долгое время работал на «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». За семь лет работы команде Владимира Степуры удалось погасить муниципальный долг Покачей, мобилизовать ресурсы для обеспечения экономической устойчивости города, объём инвестиций в основной капитал муниципалитета увеличился практически в два раза. В 2019 и в 2020 годах город Покачи вошел в тройку лидеров по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Губернатор Наталья Комарова вручила Владимиру Степуре почётную грамоту за значительный вклад в развитие местного самоуправления Югры.

В ближайшее время, в соответствии с уставом города, местной думой будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города Покачи.