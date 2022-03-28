Париж, , 09:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от «эскалации слов и действий на Украине» после высказываний американского президента Джо Байдена, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон © ИА REGNUM

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«Я бы не стал использовать такое замечание, потому что продолжаю диалог с президентом Путиным», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы, европейцы, не должны поддаваться какой-то эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не воюем с русским народом», — подчеркнул глава французского государства, отмечая, что Европа больше не находится в контексте «холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, министр жилищного строительства ФранцииЭммануэль Варгоноценила число украинских беженцев в стране.

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